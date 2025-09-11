Брянские стражи порядка задержали подозреваемого в краже телефона и денег со счёта

Брянские стражи порядка задержали жителя Трубчевского района, подозреваемого в краже телефона и денег с банковской карты у приятеля. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился житель Трубчевского района. Из его дома пропали мобильный телефон и банковская карта, а со счёта были списаны свыше 7000 рублей.

Участковые уполномоченные полиции выяснили, что к преступлению причастен 51-летний знакомый потерпевшего. Он забрал телефон и карту, когда был в гостях. Деньги он потратил, оплачивая покупки в магазинах.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Похищенное имущество правоохранители изъяли.