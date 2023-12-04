Брянские таможенники обнаружили наркотики в машине иностранца

Брянские таможенники обнаружили свёрток с наркотиками в машине иностранца, планирующего уехать в Белоруссию. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В контрольном пункте «Красный Камень» в Брянской области таможенники вместе с пограничниками остановили легковой автомобиль. Иностранец за рулём планировал покинуть территорию России и отправиться в Белоруссию.
При осмотре машины правоохранители под обшивкой автомобиля обнаружили сверток, обмотанный скотчем. Внутри оказалось наркотическое средство мефедрон.
«В действиях иностранного гражданина усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.3 ст. 229.1 УК РФ — покушение на контрабанду наркотического средства, совершенное в крупном размере», — уточнил заместителя начальника Брянской таможни Дмитрий Крохмаль,.
Мужчину заключили под стражу. Ему грозит лишение свободы на срок от 10 до 20 лет колонии.
Фото пресс-службы Брянской таможни
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