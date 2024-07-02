Брянские таможенники выявили девять нарушений закона за два дня

Брянские таможенники выявили девять нарушений закона за выходные дни. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

На автодорогах на минувших выходных работали мобильные группы Брянской таможни. Сотрудники выявили девять нарушений таможенного законодательства. Они связаны с отсутствием документов, подтверждающих безопасность и законность перевозки товаров.

Так, в контрольном пункте «Красный Камень» сотрудники остановили две фуры из Белоруссии. Они везли в Россию 32 кубометра деревянных заготовок из хвойных пород и 30 кубометров обрезных пиломатериалов. Но документы и фитосанитарные сертификаты были оформлены не на весь товар.

«Аналогичные нарушения выявлены при вывозе из России 40 тонн подсолнечного шрота, свыше 6 тонн кормов для животных и тонны овощей – перцев и баклажанов», — добавил начальник отдела контроля за ввозом и оборотом товаров Брянской таможни Виктор Толочко.

Машины с товаром таможенники передали сотрудникам Россельхознадзора.