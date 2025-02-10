Брянские волонтёры «ЛизаАлерт» нашли живыми 13 человек в январе. Об этом сообщили в соцсетях отряда.

В январе в поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» по Брянской области поступило 19 заявок о пропавших людях. Добровольцы вместе с правоохранителями нашли живыми 13 человек. Ещё трое пропавших погибли.

Ещё одного человека добровольцы продолжают искать: распространяют ориентировки и проверяют свидетельства.