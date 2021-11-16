Брянский подросток лишился 25 тысяч рублей после посещения порносайта
Несовершеннолетний стал жертвой мошенничества.
17-летний житель Брянска потерял крупную сумму, став жертвой телефонным мошенников.
Как сообщает региональное УМВД, подростку позвонил незнакомец и пригрозил обнародовать информацию о посещении им сайта для взрослых. Испугавшись разоблачения, несовершеннолетний перевел звонившему 25 тысяч рублей.
Сейчас полицейские уточняют обстоятельства инцидента. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о мошенничестве.