Брянский подросток получил условный срок за гибель приятеля в ДТП. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Мглинского района рассмотрел уголовное дело о смертельной аварии. На скамье подсудимых оказался 16-летний житель.

Вечером 27 мая 2025 года подросток за рулём мопеда RACER превысил скорость в зоне ремонтных работ на автодороге «Мглин-Старая Романовка-Разрытое» выехал на встречную полосу движения. Парень не справился с управлением. Мопед упал на проезжую часть. 20-летний пассажир получил смертельные травмы.

Суд приговорил виновного к условному лишению свободы. Решение не вступило в законную силу.