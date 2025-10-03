Город32

Брянский подросток получил условный срок за гибель приятеля в ДТП

2025, 03 октября 11:09 Происшествия
Брянский подросток получил условный срок за гибель приятеля в ДТП
Брянский подросток получил условный срок за гибель приятеля в ДТП. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

Суд Мглинского района рассмотрел уголовное дело о смертельной аварии. На скамье подсудимых оказался 16-летний житель. 

Вечером 27 мая 2025 года подросток за рулём мопеда RACER превысил скорость в зоне ремонтных работ на автодороге «Мглин-Старая Романовка-Разрытое» выехал на встречную полосу движения. Парень не справился с управлением. Мопед упал на проезжую часть. 20-летний пассажир получил смертельные травмы. 

Суд приговорил виновного к условному лишению свободы. Решение не вступило в законную силу.

