Брянский предприниматель получил условный срок за махинации при уплате налогов. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский районный суд рассмотрел уголовное дело о сокрытии имущества, которое можно использовать для взыскания недоимок по налогам. Приговор выслушал 47-летний предприниматель.

В 2023 году руководитель строительной организации скрыл имущество фирмы на более чем четыре миллиона рублей. При этом задолженность перед налоговой составила 8,8 миллиона рублей.

Фигурант признал себя виновным. Суд приговорил его к условному наказанию и взыскал всю сумму причиненного ущерба. Решение не вступило в законную силу.