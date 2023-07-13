Брянский суд конфисковал снегоход у браконьера за убийство лося

Брянский суд условно осудил браконьера и конфисковал у него снегоход за незаконную добычу лося. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Суражского района рассмотрел уголовное дело о незаконной охоте. На скамье подсудимых оказался 49-летний житель села Творишино Гордеевского района.

Днем 26 февраля прошлого года мужчина в лесу неподалёку от деревни Сенча Суражского района на снегоходе догнал и из нарезного карабина «Сайга-308-1» застрелил самца лося.

Суд приговорил виновного к трем годам колонии условно и лишил права заниматься охотой на этот же срок. Также высшая инстанция взыскала 240 тысяч рублей в счёт возмещения вреда и конфисковала в доход государства снегоход.

Приговор не вступил в законную силу.