Брянский суд не смягчил наказание виновной в гибели семи человек женщине

Брянский суд не смягчил наказание женщине, по вине которой в ДТП погибли семь человек. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суражский районный суд рассмотрел ходатайство 35-летней осужденной брянской колонии о замене неотбытой части наказания более мягким.

Вечером 7 октября 2021 года на автомобильной дороге «Брянск-Смоленск-Жирятино» женщина за рулём Mitsubishi выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем Hyundai. От удара вторая иномарка врезалась в «Лада». Два водителя и пять пассажиров в двух машинах погибли. Брянский районный суд отправил женщину на пять с половиной лет в колонию-поселение.

В удовлетворении ходатайства о смягчении наказания осужденной отказали. Постановление не вступило в законную силу.