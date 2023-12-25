Брянский суд не смягчил приговор бывшему судебному приставу за взятки и превышение должностных полномочий. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
В законную силу вступил приговор Бежицкого районного суда Брянска в отношении бывшего начальника Бежицкого отделения службы судебных приставов. Его признали виновным в превышении должностных полномочий. За два года он скрыл от регистрации 1401 исполнительный документ о взыскании задолженностей по госпошлинам, административным штрафам и коммунальным платежам. Сумма превысила четыре миллиона рублей.
Ранее фигурант получил четыре года колонии и 300 тысяч рублей штрафа за взяточничество. С учетом этого приговора суд отправил его в колонию на пять лет, оставив сумму штрафа прежней. Адвокат осужденного оспорил решение. Но Брянский областной суд жалобу не удовлетворил.
21.12.2023 14:53
Железнодорожники организовали для юных смолян обзорную экскурсию на новогоднем поезде
Накануне новогодних каникул железнодорожники организовали для воспитанников СОГБУ «Детского дома «Гнездышко» из Смоленска обзорную экскурсию на празднично украшенном рельсовом автобусе РА2-106. Во время поездки Дед Мороз и Снегурочка вручили ребятам подарки, о которых они ранее просили в письмах, адресованных главному зимнему волшебнику. Кроме того, в игровой форме детям напомнили правила безопасного поведения на железнодорожной инфраструктуре,
20.12.2023 11:33
Время добрых дел
В Смоленске стартовала благотворительная акция. На минувшей неделе в Смоленской областной Думе по сложившейся доброй традиции в преддверии новогодних и рождественских праздников открылась благотворительная выставка-ярмарка «От сердца к сердцу». Отклик в сердцах Организатором мероприятия выступили областная Дума, Смоленская областная общественная организация детей-инвалидов и их родителей «Дети-Ангелы-Смоленск», региональное отделение партии «Единая Россия», Смоленская епархия Русской православной церкви. В акции приняли участие учащиеся образовательных и социальных учреждений, воспитанники домов творчества,