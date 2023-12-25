Брянский суд не смягчил приговор бывшему судебному приставу за взятки и превышение должностных полномочий. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

В законную силу вступил приговор Бежицкого районного суда Брянска в отношении бывшего начальника Бежицкого отделения службы судебных приставов. Его признали виновным в превышении должностных полномочий. За два года он скрыл от регистрации 1401 исполнительный документ о взыскании задолженностей по госпошлинам, административным штрафам и коммунальным платежам. Сумма превысила четыре миллиона рублей.

Ранее фигурант получил четыре года колонии и 300 тысяч рублей штрафа за взяточничество. С учетом этого приговора суд отправил его в колонию на пять лет, оставив сумму штрафа прежней. Адвокат осужденного оспорил решение. Но Брянский областной суд жалобу не удовлетворил.