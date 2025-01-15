Брянский суд обязал чиновников заплатить покусанной собакой пенсионерке

Брянский суд взыскал с чиновников 50 тысяч рублей в пользу пенсионерки, укушенной бездомной собакой. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

В надзорное ведомство обратилась 83-летняя жительница Стародубского района. В августе 2024 года около хутора Друговщина пожилую женщину укусила безнадзорная собака. Пенсионерке потребовалась медицинская помощь.

Прокурор обратился в суд с иском о компенсацию морального вреда. Высшая инстанция обязала администрацию Стародубского муниципального округа выплатить женщине 50 тысяч рублей.

Решение суда не вступило в законную силу.