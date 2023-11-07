Брянский суд оштрафовал директора сельхозорганизации за невыплату зарплаты
Суд оштрафовал директора сельхозорганизации из Брянска за невыплату зарплаты а полтора миллионов. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.
Брянский суд рассмотрел уголовное дело о невыплате заработной платы работникам. На скамье подсудимых оказался 41-летний житель Брянска — бывший директор сельхозорганизации в деревне Бетово Брянского района.
С апреля по ноябрь 2021 года руководитель не выплачивал заработную плату работникам предприятия. При этом деньги на эти обязательные платежи в фирме были. Сотрудникам директор задолжал более полутора миллионов рублей.
Суд приговорил виновного к 110 тысячам рублей штрафа. Решение не вступило в законную силу. Деньги работникам выплатили.
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