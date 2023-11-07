Город32

Брянский суд оштрафовал директора сельхозорганизации за невыплату зарплаты

2023, 07 ноября 16:33 Происшествия
Брянский суд оштрафовал директора сельхозорганизации за невыплату зарплаты
Источник фото

Суд оштрафовал директора сельхозорганизации из Брянска за невыплату зарплаты а полтора миллионов. Об этом сообщили в региональном следственном комитете. 

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о невыплате заработной платы работникам. На скамье подсудимых оказался 41-летний житель Брянска —  бывший директор  сельхозорганизации в деревне Бетово Брянского района. 

С апреля по ноябрь 2021 года руководитель не выплачивал заработную плату работникам предприятия. При этом деньги на эти обязательные платежи в фирме были. Сотрудникам директор задолжал более полутора миллионов рублей.

Суд приговорил виновного к 110 тысячам рублей штрафа. Решение не вступило в законную силу. Деньги работникам выплатили. 

Читайте также
Незаконную рекламу микрозаймов убрали в Клинцах
07 ноября 18:35
Незаконную рекламу микрозаймов убрали в Клинцах
Жительница Брянска победила на Всероссийском конкурсе ГТО
07 ноября 14:30
Жительница Брянска победила на Всероссийском конкурсе ГТО
В Карачеве ограничили движение из-за ремонта переезда
07 ноября 13:00
В Карачеве ограничили движение из-за ремонта переезда
Брянский каратист стал серебряным призёром Первенства ЦФО
07 ноября 12:26
Брянский каратист стал серебряным призёром Первенства ЦФО

Новости регионов

07.11.2023 16:24
Смоленские железнодорожники усилят профилактическую работу на железнодорожных переездах
В связи с сокращением светового дня и наступлением неблагоприятных погодных условий, ухудшающих видимость на дорогах, железнодорожники совместно с сотрудниками ГИБДД усилят профилактическую работу на железнодорожных переездах в Смоленской области. В рамках профилактической акции «Внимание, переезд!», которая проходит с 7 по 20 ноября, будут организованы дополнительные мероприятия, направленные на предупреждение ДТП в местах пересечения автомобильных и
01.11.2023 17:04
Обзорную экскурсию по железнодорожным предприятиям провели для воспитанников социальных учреждений Смоленской области
Сотрудники МЖД провели обзорную экскурсию по предприятиям железнодорожного транспорта для воспитанников социальных учреждений Смоленской области. В ней приняли участие более 20 воспитанников трех детских домов региона.  Ребята посетили моторвагонное депо Смоленск – 1, где увидели цеха технического обслуживания и ремонта подвижного состава, попробовали свои силы в роли машиниста, прокатившись по виртуальной железной дороге на специальных
01.11.2023 13:47
Век бабушки Октябрины
Ветеран Великой Отечественной войны отметила 100-летний юбилей. Со знаменательной датой дорогого юбиляра Октябрину Андреевну Кононенко, жительницу Десногорска, поздравил председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов. Октябрина Андреевна — человек-история, гордость Смоленской области и Десногорска. Она родилась 29 октября 1923 года в Новочеркасске Ростовской области. Восемнадцатилетней девушкой в мае 1942-го добровольцем ушла на фронт и воевала до
01.11.2023 13:26
Рославльскому вагоноремонтному заводу — 155 лет
Акционерное общество является одним из лидеров отрасти в России. 27 октября 2023 года председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов посетил АО «Рославльский вагоноремонтный завод», которому исполнилось 155 лет. Акционерное общество «Рославльский вагоноремонтный завод» является одним из старейших промышленных предприятий и одним из лидеров отрасти в России. Многие годы занимает достойные позиции по объёму производимой продукции.
31.10.2023 17:59
Движение автомобилей через железнодорожный переезд в селе Остёр в Смоленской области будет закрыто 1 и 2 ноября на время ремонта
Движение автотранспорта через железнодорожный переезд, расположенный в селе Остёр Рославльского района Смоленской области, будет временно закрыто 1 и 2 ноября с 9:00 до 16:00 в связи с проведением плановых работ по ремонту асфальтового покрытия в пределах переезда. Обращаем внимание автомобилистов, что в указанный период проезд автотранспорта через переезд будет осуществляться в интервальном режиме по одной

Актуальные темы

Происшествия
Автобус сбил ребёнка на переходе в Брянске
Общество
В Брянске подземный переход на «полтиннике» отремонтируют к маю
Лента новостей
Брянский губернатор поздравил военных на границе
Происшествия
Иномарка сбила школьницу на переходе в Брянске
Лента новостей
Очередной беспилотник пытался атаковать Брянщину

Новости партнёров

ФАС уточнила, какая информация признается рекламой
ФАС уточнила, какая информация признается рекламой

В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

Хмуриться не надо: в ноябре Wink.ru поможет сохранить бодрость и хорошее настроение
Хмуриться не надо: в ноябре Wink.ru поможет сохранить бодрость и хорошее настроение

В ноябре, одном из самых хмурых месяцев года, видеосервис Wink.ru (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ) как всегда позаботится о хорошем настроении подписчиков. В планы на долгие почти зимние вечера и уикенды надо обязательно включить новые сериалы о пацанах разных поколений, узнать историю «Гардемаринов» 30 лет спустя, познакомиться с отважными силовиками из средневековья и наших дней, отправиться в космос с корейскими кинематографистами и познать всю сложность бытия с новой картиной якутских режиссеров. Только в линейке Wink Originals в ноябре выйдут четыре очень разных проекта, каждый из которых интересен по-своему.

Движение автомобилей на двух переездах в Брянской области будет ограничено с 7 ноября в связи ремонтными работами
Движение автомобилей на двух переездах в Брянской области будет ограничено с 7 ноября в связи ремонтными работами

Движение автомобилей на двух переездах, расположенных на станциях Карачев и Жудилово в Брянской области  будет ограничено с 7 ноября в связи с ремонтными работами:

Брянскэнерго в рамках «Дней открытых дверей» посетили 50 школьников
Брянскэнерго в рамках «Дней открытых дверей» посетили 50 школьников

В рамках проекта «Билет в будущее» федеральной программы «Успех каждого ребенка» в филиале ПАО «Россети Центр» — «Брянскэнерго» для учащихся образовательных учреждений города Брянска проведены «Дни открытых дверей». Мероприятия прошли совместно с Центром опережающей профессиональной подготовки Брянской области.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

Грамотное кредитование: советы Россельхозбанка о выборе подходящей программы
Грамотное кредитование: советы Россельхозбанка о выборе подходящей программы

Кредитование – это практика, плотно вошедшая в нашу жизнь. А финансовая грамотность стала важным навыком человека. О том, на что стоит обратить внимание при выборе кредитного продукта, рассказал директор Брянского филиала Россельхозбанка Андрей Седов.