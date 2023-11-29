Брянский суд оштрафовал врача и фельдшера за гибель маленького пациента

Брянский суд оштрафовал врача и фельдшера, а также отстранил их от работы, из-за погибшего маленького пациента. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть маленького ребёнка. На скамье подсудимых оказались врачу-педиатру поликлиники Унечской районной больницы и фельдшер отделения скорой медицинской помощи.

По версии следствия, 16 июня 2021 года в приемное отделение районной больницы поступил маленький ребёнок. Медики поставили неверный диагноз и не доставили ребёнка Брянскую городскую детскую больницу № 1. Малыш умер.

Суд назначил врачу-педиатру больницы 170 тысяч рублей штрафа, а фельдшеру – 110 тысяч рублей. Кроме того, им обоим запрещено заниматься медицинской деятельностью ближайшие полгода. Приговор не вступил в законную силу.