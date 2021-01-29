Брянский суд оставил без изменения приговор бывшей начальницы таможенного поста

28 января Брянский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу бывшей начальницы Александровского таможенного поста региона, осужденную за получение взятки в крупном размере.

Фигурантка дела предложила представителю коммерческой организации передавать ей ежемесячно деньги за каждую выпущенную таможенную декларацию, то есть за беспрепятственное прохождение таможенных процедур. Общая сумма взятки составила 171 тысяч рублей.

Севский районный суд признал виновной начальницу таможенного поста в получении должностным лицом лично взятки в виде денег за общее покровительство по службе, совершенное в крупном размере.

Суд приговорил ее к 7 годам тюрьмы с лишением права занимать должности на государственной службе на 5 лет, со штрафом в 342 тысячами рублей и лишением специального звания полковника таможенной службы.

Апелляционный Брянский областной суд оставил приговор без изменения.

Напомним, брянский суд оштрафовал гражданина Узбекистана на 20 тысяч за попытку взятки.