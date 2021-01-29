Город32

Брянский суд оставил без изменения приговор бывшей начальницы таможенного поста

2021, 29 января 17:05 Происшествия
Брянский суд оставил без изменения приговор бывшей начальницы таможенного поста
Источник фото

28 января Брянский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу бывшей начальницы Александровского таможенного поста региона, осужденную за получение взятки в крупном размере.

Фигурантка дела предложила представителю коммерческой организации передавать ей ежемесячно деньги за каждую выпущенную таможенную декларацию, то есть за беспрепятственное прохождение таможенных процедур. Общая сумма взятки составила 171 тысяч рублей.

Севский районный суд признал виновной начальницу таможенного поста в получении должностным лицом лично взятки в виде денег за общее покровительство по службе, совершенное в крупном размере.

Суд приговорил ее к 7 годам тюрьмы с лишением права занимать должности на государственной службе на 5 лет, со штрафом в 342 тысячами рублей и лишением специального звания полковника таможенной службы.

Апелляционный Брянский областной суд оставил приговор без изменения.

Напомним, брянский суд оштрафовал гражданина Узбекистана на 20 тысяч за попытку взятки.

Читайте также
Севская прокуратура нашла нарушения в законодательстве о закупках
29 января 19:30
Севская прокуратура нашла нарушения в законодательстве о закупках
Ученые из Санкт-Петербурга нашли в «Брянском лесу» новые виды грибов
29 января 18:45
Ученые из Санкт-Петербурга нашли в «Брянском лесу» новые виды грибов
Брянский осужденный занял второе место в онлайн-первенстве по двоеборью
29 января 18:30
Брянский осужденный занял второе место в онлайн-первенстве по двоеборью
В Климово обсуждают целебные свойства грязи на дне местного озера
29 января 17:47
В Климово обсуждают целебные свойства грязи на дне местного озера

Новости регионов

29.01.2021 13:24
В Смоленске прошли соревнования по баскетболу и рыбной ловле
23 января в областном центре прошли соревнования по баскетболу и рыбной ловле, сообщает пресс-служба администрации Смоленска. В открытом чемпионате по зимней ловле на мормышку кроме жителей Смоленска приняли участие рыболовы из Вязьмы, Рудни и Ярцево. В двух турах продолжительностью два с половиной часа каждый максимальные уловы, преимущественно плотвы, окуня и ерша, составили 953 грамма и
29.01.2021 13:05
При пожаре в Угранском районе пострадал человек
В 08:09 29 января 2021 года в деревне Городище произошел пожар с пострадавшим, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. На место пожара отправились автоцистерны и шесть человек личного состава. В результате пожара строение дома повреждено огнём. Также при пожаре пострадал человек. Подробности травм не сообщаются. Напомним, огонь уничтожил жилой дом в деревне Мурыгино.
29.01.2021 12:41
Перед судом предстанет житель Смоленской области, присвоивший собственность работодателя
В линейный отдел МВД России на станции Смоленск обратился представитель Сервисного Локомотивного депо станции Вязьма. Он сообщил, что со склада железнодорожной организации пропала бухта медного провода, предназначенного для комплектования железнодорожного оборудования. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий транспортным полицейским удалось установить личность злоумышленника. Им оказался 46-летний местный житель, являющийся работником этого же предприятия. Подозреваемого задержали в
29.01.2021 08:48
В Смоленске ограничат движение в центре города
На нескольких улицах Смоленска введут ограничения. В целях обеспечения безопасности дорожного движения будет: — ограничено движение транспортных средств с 19.00 29 января до 19.00 31 января по улицам Октябрьской Революции (от улицы Пржевальского до улицы Коммунистической), Коммунистической (от улицы Глинки до улицы Октябрьской Революции), Карла Маркса, Глинки, Маяковского, Коненкова. — прекращено движение транспортных средств с 06.00 до 19.00 30 и 31 января по
28.01.2021 15:19
ОАО «РЖД» перечислило в бюджет Смоленской области более 827 млн рублей в 2020 году
ОАО «РЖД» является одним из крупнейших налогоплательщиков в бюджеты регионов России и уделяет большое внимание взаимодействию с субъектами РФ. В январе – декабре 2020 года сумма налоговых отчислений ОАО «РЖД» в бюджеты регионов России, расположенных в границах Московской железной дороги, составила около 16 млрд рублей, из них в бюджет Смоленской области – 827,8 млн рублей.
28.01.2021 12:01
Жители деревни Мурыгино остались без крыши над головой после пожара
Ночью 28 января в деревне Мурыгино Починковского района произошел пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. Житель деревни поставил на газовую плиту разогреваться корм для животных и ненадолго отвлекся. Корм воспламенился. Почувствовав запах дыма, мужчина сразу бросился на кухню и увидел, что стена за газовой плитой уже занялась огнем. По деревянному дому пламя

Актуальные темы

Общество
На Брянщине за выброшенную в общий контейнер использованную лампу будут штрафовать
Общество
С дорог Брянска вместе со снегом сходит асфальт (ВИДЕО)
Общество
В организаторе брянского протеста опознали воровку
Общество
В брянской больнице умер пенсионер, доставленный санавиацией из Суземки
Политика
В областной Думе объяснили, почему не транслировали онлайн сегодняшнее заседание

Новости партнёров

Особенности социальной рекламы
Особенности социальной рекламы

Социальная реклама – это информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на достижение благотворительных и иных общественно полезных целей, а также на обеспечение интересов государства. В статье 10 Федерального закона «О рекламе» поясняется, что рекламодателями в этих случаях могут выступать физические и юридические лица,  органы государственной власти, муниципальные органы, органы местного самоуправления. Основные направления такой  рекламы – социальная поддержка и защита граждан, информирование и помощь при чрезвычайных ситуациях, стихийных бедствиях, профилактика правонарушений, пропаганда здорового образа жизни, охрана окружающей среды, культурных ценностей и так далее.

Эксклюзивы февраля в Wink: самый ожидаемый сериал 2021 года «За час до рассвета» и новые серии проекта «Девяностые»
Эксклюзивы февраля в Wink: самый ожидаемый сериал 2021 года «За час до рассвета» и новые серии проекта «Девяностые»

Криминальный ретродетектив «За час до рассвета» с Константином Хабенским в главной роли, победитель фестиваля СanneSeries — шведский сериал «Партизан» и новые серии документального проекта «Девяностые» — главные эксклюзивные премьеры цифрового видеосервиса Wink, которые можно будет посмотреть уже в феврале.

ОАО «РЖД» перечислило в бюджет Брянской области более 627 млн рублей в 2020 году
ОАО «РЖД» перечислило в бюджет Брянской области более 627 млн рублей в 2020 году

ОАО «РЖД» является одним из крупнейших налогоплательщиков в бюджеты регионов России и уделяет большое внимание взаимодействию с субъектами РФ.

В Брянскэнерго ремонтная программа в 2020 году выполнена сверх плана
В Брянскэнерго ремонтная программа в 2020 году выполнена сверх плана

В филиале «Россети Центр Брянскэнерго» подвели итоги реализации ремонтной программы в 2020 году. Все ее ключевые показатели выполнены в полном объеме со значительным превышением плановых значений.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

Бегом через Байкал.
Бегом через Байкал.

Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.