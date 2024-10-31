Брянский суд отправил девушку на работу за нетрезвое вождение

Брянский суд отправил девушку на работу и лишил автомобиля за нетрезвое вождение. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения. Приговор выслушала 23-летняя жительница Мглинского района.

Ночью 18 сентября девушку за рулём автомобиля «ВАЗ 21150» остановили сотрудники ДПС. Она оказалась пьяна. Ранее автомобилистку уже привлекли к административной ответственности за аналогичное нарушение закона.

Суд приговорил виновную к 300 часам обязательных работ. А автомобиль осужденной конфисковали в собственность государства. Решение не вступило в законную силу.