Брянский суд отправил подростка из Рославля в колонию за сбыт наркотиков

Брянский суд отправил девушку-подростка из Рославля в воспитательную колонию за покушение на сбыт наркотиков. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Фокинский районный суд города Брянска вынес приговор по уголовному делу о покушении на незаконный сбыт наркотиков. На скамье подсудимых оказалась 16-летняя жительница Смоленской области.

4 сентября 2025 года девушка приехала в Брянск из Рославля. Она забрала из тайника крупную партию синтетического наркотика. Более 290 граммов запрещённого вещества она должна была распространить с помощью «закладок». Но преступление пресекли сотрудники полиции.

Суд приговорил виновную к четырём годам в воспитательной колонии. Решение не вступило в законную силу.