Брянский суд отправил в колонию брата и сестру за организацию наркопритона. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о незаконном сбыте и хранении запрещённых веществ, а также организации наркопритона. Приговор выслушали 39-летний житель Новозыбкова и его 50-летняя сестра.

В декабре прошлого года фигуранты регулярно предоставляли наркозависимым свою квартиру для совместного потребления наркотиков. Кроме того, мужчина продал 0,180 грамм наркотика и ещё 0,4 грамма – хранил дома. Также он ночью 3 января 2024 года в баре взял чужой мобильный телефон и перевёл на свой расчётный счёт 11 тысяч 500 рублей.

Суд приговорил мужчину к 4 годам и 9 месяцев в колонии общего режима. А женщина получила условное наказание с возложением обязанности прохождения лечения от наркомании. Решение не вступило в законную силу.