Брянский суд отправил в колонию двух иностранцев за сбыт наркотиков

Брянский суд отправил в колонию на девять лет двух иностранцев за попытку сбыть полкило наркотиков. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский районный суд рассмотрел уголовное дело о покушении на сбыт запрещённых веществ. Приговор выслушали 31-летний и 24-летний иностранцы.

23 апреля 2024 года сообщники приехали в Дятьковский район. В лесу они оставили четвре «закладки» с мефедроном и метадоном массой более 500 граммов. Довести преступления до конца им дали полицейские. Наркотики изъяли из незаконного оборота.

Суд приговорил каждого из фигурантов к 9 годам 4 месяцам в строгого режима. Решение не вступило в законную силу.