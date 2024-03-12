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Брянский суд отправил в колонию подрядчика за хищение денег при капремонте дома

2024, 12 марта 12:29 Происшествия
Брянский суд отправил в колонию подрядчика за хищение денег при капремонте дома
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Брянский суд отправил в колонию на два года подрядчика за хищении более 900 тысяч рублей при капремонте дома. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

Суд Володарского района Брянска рассмотрел уголовное дело о крупном мошенничестве. На скамье подсудимых оказался 56-летний директор коммерческой организации. 

В 2020 году компания ремонтировала кровлю многоэтажки в Володарском районе областного центра. Предусмотренные проектом работы подрядчик не выполнил. В региональный фонд капремонта руководитель фирмы предоставил недостоверные сведения. Более 900 тысяч рублей организация получила незаконно. 

Суд приговорил виновного к двум годам в колонии общего режима. Также с виновного взыскали сумму причинённого ущерба. Решение не вступило в законную силу.

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