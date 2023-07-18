Брянский суд отправил в колонию семь человек за торговлю наркотиками

Брянский суд отправил в колонию трех женщин и четырех мужчин за торговлю наркотиками. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Бежицкий районный суд Брянска вынес приговор по уголовному делу о покушении на сбыт запрещенных вещества. На скамье подсудимых оказались три жительницы Тверской и Челябинской областей в возрасте от 20 до 25 лет, а также четверо жителей Брянской, Смоленской, Тверской областей и Ставропольского края в возрасте от 20 лет до 31 года.

С августа 2021 года по февраль 2022 года путем они делали «закладки» с запрещенными веществами на территории Брянской, Тверской и Смоленской областей. Группу задержали правоохранители. Из незаконного оборота стражи порядка изъяли более 300 грамм синтетического наркотика.

Суд приговорил виновных к лишению свободы на сроки от 10 до 11 с половиной лет со штрафом от 70 до 100 тысяч рублей. Решение не вступил в законную силу.