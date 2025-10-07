Брянский суд отправил в колонию жительницу Смоленщины за сбыт наркотиков. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Фокинского района Брянска вынес приговор по уголовному делу о покушении на сбыт наркотиков. На скамье подсудимых оказалась 33-летняя жительница Смоленской области.

В ноябре прошлого года женщина вместе с сожителем сделали 22 «закладки» с синтетическими наркотическими средствами. Преступную деятельность пресекли сотрудники полиции. Правоохранители изъяли из незаконного оборота свыше 178 граммов клефедрона и 40 граммов PVP.

Подсудимая вину не признала. Суд приговорил виновную к 11 годам в колонии. Решение в законную силу не вступило.