Брянский суд отправил в тюрьму четырех наркоторговцев

Брянский суд отправил в тюрьму четырех жителей соседних регионов за сбыт около 18 килограммов запрещенных веществ. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суземский районный суд вынес приговор по уголовному делу о покушении на сбыт крупной партии наркотиков. На скамье подсудимых оказались 24-летний и 23-летний жители Орловской области, а также 39-летние жители Ярославской и Московской областей.

Суд установил, что 18 апреля прошло года орловчане, выступая в роли оптовых закладчиков, извлекли из тайника более 17,8 килограмма мефедрона и расфасовали его. 7,9 кило наркотика оставили недалеко от деревни Гаврилова Гута, а две закладки по 3,9 килограмм спрятали вблизи посёлка Холмечи Суземского района. Ещё 1,9 кг запрещённого вещества они хранили в автомобиле.

Жители Ярославской и Московской областей должны были забрать закладки около посёлка Холмечи. Там их встретили полицейские.

Суд отправил виновных в колонию строгого режима на срок от 8 лет 5 месяцев до 13 лет со штрафом в размере от 100 тысяч до 200 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.