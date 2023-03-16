Брянский суд отправил виновника смертельного ДТП в колонию

Брянский суд отправил водителя, виновного в смертельном ДТП в колонию на полтора года. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Советского района Брянска рассмотрел уголовное дело смертельном ДТП. На скамье подсудимых оказался 27-летний житель областного центра.

26 октября прошлого года водитель служебного автомобиля Lada Granta при повороте налево не уступил дорогу Volkswagen Polo. От удара иномарку занесло и она столкнулась с другим легковым автомобилем и грузовым фургоном. Одна пассажирка Volkswagen Polo погибла, а другая получила травмы.

Виновник аварии принес извинения потерпевшей и добровольно выплатил имущественный ущерб и моральный вред. Суд приговорил мужчину к полутора годам в колонии-поселении. Решение не вступило в законную силу.