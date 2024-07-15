Брянский суд рассмотрел дело о крупном мошенничестве

Суд отправил в колонию жителя Брянска, виновной в мошенничестве на почти 20 млн рублей. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Советский районный суд Брянска рассмотрел уголовное дело о крупном мошенничестве. Приговор выслушал 33-летний житель областного центра.

В ноябре-декабре 2022 года мужчина с тремя соучастниками пообещали бывшему руководителю коммерческой организации решить конфликтную ситуацию с партнёром по бизнесу. Они потребовали 11,8 млн рублей. Деньги якобы нужны были для взяток и силового захвата организации.

Кроме того, фигурант в феврале 2023 года пытался получить от другого предпринимателя 14 млн рублей за непривлечение к уголовной ответственности. Бизнесмен обратился в УФСБ.

Суд приговорил виновного к трём с половиной годам в колонии и 300 тысячам рублей штрафа. Решение не вступило в законную силу.

Уголовные дела в отношении двух соучастников находятся в суде.