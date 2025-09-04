Брянский суд рассмотрит дело о гибели ребёнка на пожаре

Суд рассмотрит дело о гибели 13-летнего мальчика на пожаре в квартире многоэтажки в Брянске. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности, повлёкшем гибель ребёнка, направлено в суд Советского района Брянска. Приговор выслушают супруги 1983 и 1991 годов рождения.

По версии следствия, в ночь с 18 на 19 апреля нетрезвые фигуранты курили на балконе в своей квартире. Обвиняемые не убедились в том, что окурки потухли и занесли их в комнату. Из-за этого произошёл пожар. От острого отравления продуктами горения умер их 13-летний сын. Мальчик спал в детской комнате.