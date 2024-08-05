Брянский суд рассмотрит дело о мошенничестве с земельными участками

Брянский суд рассмотрит уголовное дело о мошенничестве с земельными участками. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.
Брянский суд рассмотрит уголовное дело о мошенничестве и превышении должностных полномочий. В преступлении обвиняют бывшего главу администрации Брянского района и троих представителей коммерческой организации.
По версии правоохранителей, в 2012 году глава администрации Брянского района вместе с тремя представителями организации разработали план по незаконному выводу из муниципальной собственности земельного участка в микрорайоне Сосновый Бор железнодорожной станции Чернец. Они подыскали 33 родственников и знакомых, которым передали землю площадью более 66 тысяч квадратных метров. Затем их соединили в четыре участка, поставили в кадастровый учёт и выкупили всего за 160 тысяч рублей. Ущерб составил почти 22 млн рублей.
После этого фигуранты участки продали, а свыше 35 млн рублей они распределили между собой.
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