Брянский суд рассмотрит дело о покушении на сбыт более кило наркотиков

Перед брянским судом предстанет житель Ленинградской области, обвиняемый в покушении на сбыт более кило наркотиков. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский районный суд рассмотрит уголовное дело о покушение на незаконный сбыт запрещённых веществ.

По версии следствия, в ноябре 2023 года мужчина в Санкт-Петербурга и Подмосковье забрал крупную партию наркотиков. Он должен был доставить их в Брянскую область и сбыть бесконтактным способом. Но 28 ноября прошлого года курьера задержали сотрудники регионального управления ФСБ. В арендованном автомобиле правоохранители обнаружили более килограмма наркотиков.