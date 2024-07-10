Брянский суд рассмотрит дело о получении пособий на несуществующих детей

Брянский суд рассмотрит дело о получении 430 тысяч рублей на несуществующих детей. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Дятьковский городской суд рассмотрит уголовное дело о мошенничестве при получении выплат. В преступлении обвиняют 40-летнюю жительницу Дятьково.

По версии следствия, в январе 2022 года женщина в Москве купила два свидетельства о рождении у неё двойни. В районный отдел социальной защиты населения она подала документы для получения единовременных пособий. На несуществующих детей ей выплатили свыше 430 тысяч рублей.