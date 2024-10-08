Брянский суд рассмотрит дело о сбыте наркотиков в крупном размере

Перед брянским судом предстанет жительница Липецка, подозреваемая в сбыте наркотиков в крупном размере. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский районный суд рассмотрит уголовное дело о покушении на незаконный сбыт около трёх килограммов наркотиков. В преступлении обвиняют 30-летнюю жительницу Липецка.

По версии следствия, обвиняемая вместе с сожителем в мае 2020 года вступила в преступную группу, занимавшуюся незаконным сбытом наркотиков. В течение более чем трех лет злоумышленница исполняла роли как «оператора», так и «закладчика». Запрещённые вещества она сбывала в Брянской, Калужской, Липецкой, Московской, Нижегородской, Тверской и Тульской областях.

В октябре 2023 года обвиняемую задержали правоохранители. Полицейские изъяли 100 граммов кокаина, а также около трёх килограммов синтетических наркотиков.

Кроме того, соучастники при помощи операций с криптовалютой легализовали свыше 2,6 млн рублей. На эти деньги они купили автомобиль. На машину суд наложил арест.

В отношении соучастника уголовное дело следователи выделили в отдельное производство.