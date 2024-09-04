Брянский суд рассмотрит дело об оскорблении полицейского в интернете

Брянский суд рассмотрит уголовное дело об оскорблении полицейского и угрозах в интернете. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянский суд рассмотрит уголовное дело о публичном оскорблении представителя власти и угрозах применения насилия. Приговор выслушает ранее судимый 53-летний житель областного центра.

По версии следователей, 24 февраля фигурант опубликовал на своем канале в видеохостинге ролик. Он содержал оскорбительные выражения в адрес сотрудника полиции и угрозу применения насилия из-за исполнения им своих обязанностей.