Брянский суд вынес приговор о мошенничестве при получении чернобыльских выплат

Брянский суд оштрафовал жительницу Погара по обвинению в мошенничестве при получении чернобыльских выплат. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Погарского района вынес приговор по уголовному делу о мошенничестве при получении выплат. Приговор выслушала 36-летняя жительница Брянского района.

Женщина имеет регистрацию в отнесенном к зоне с льготным социально-экономическим статусом посёлке Гетуновка Погарского района. Но там она не жила. При этом обвиняемая оформила соцпособие на себя и двух малолетних детей. Свыше 550 тысяч рублей из бюджета женщина получила незаконно.

Суд оштрафовал виновную на 150 тысяч рублей, а также взыскал сумму причиненного ущерба.