Брянский суд вынес приговор о мошенничестве при получении чернобыльских выплат
Брянский суд оштрафовал жительницу Погара по обвинению в мошенничестве при получении чернобыльских выплат. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Суд Погарского района вынес приговор по уголовному делу о мошенничестве при получении выплат. Приговор выслушала 36-летняя жительница Брянского района.
Женщина имеет регистрацию в отнесенном к зоне с льготным социально-экономическим статусом посёлке Гетуновка Погарского района. Но там она не жила. При этом обвиняемая оформила соцпособие на себя и двух малолетних детей. Свыше 550 тысяч рублей из бюджета женщина получила незаконно.
Суд оштрафовал виновную на 150 тысяч рублей, а также взыскал сумму причиненного ущерба.
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