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Брянский суд взыскал деньги с нарушителя тишины

2026, 05 июня 08:37
Брянский суд взыскал деньги с нарушителя тишины
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Брянский суд взыскал деньги с нарушителя тишины в пользу пенсионерки. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

В надзорное ведомство обратилась 84-летняя жительниц Советского района города Брянска. Женщина пожаловалась, что её сосед  систематически ночью нарушал тишину.  Мужчину уже привлекали к административной ответственности.

Прокуратура обратилась с исковым заявлением в суд. Высшая инстанция взыскала с нарушителя в пользу заявительницы 15 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Решение не вступило в законную силу.

 

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