Брянский суд взыскал деньги с нарушителя тишины в пользу пенсионерки. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
В надзорное ведомство обратилась 84-летняя жительниц Советского района города Брянска. Женщина пожаловалась, что её сосед систематически ночью нарушал тишину. Мужчину уже привлекали к административной ответственности.
Прокуратура обратилась с исковым заявлением в суд. Высшая инстанция взыскала с нарушителя в пользу заявительницы 15 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.
Решение не вступило в законную силу.