Брянский суд взыскал деньги с нарушителя тишины

2026, 05 июня 08:37

Брянский суд взыскал деньги с нарушителя тишины в пользу пенсионерки. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

В надзорное ведомство обратилась 84-летняя жительниц Советского района города Брянска. Женщина пожаловалась, что её сосед систематически ночью нарушал тишину. Мужчину уже привлекали к административной ответственности.

Прокуратура обратилась с исковым заявлением в суд. Высшая инстанция взыскала с нарушителя в пользу заявительницы 15 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Решение не вступило в законную силу.