Более 86 тысяч квадратных метров травмы скосили в Брянске накануне

2026, 24 июля 18:01

Более 86 тысяч квадратных метров травмы скосили в Брянске накануне. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Бригады косарей дорожного управления ежедневно убирают лишнюю растительность в Брянске. Накануне специалисты выкосили 86 800 квадратных метров обочин дорог и газонов.

Самую большую площадь обработали в Бежицком районе. Более 22 000 квадратных метров травмы рабочие убрали на улицах Бежицкая, Объездная и Деснянский спуск.

Также в порядок привели обочины на Ромашина, Объездной и Авиационной, газоны на площади Партизан и в парке Звёздный в Советском районе. В Володарском районе покосили улицу Пушкина, а в Фокинском районе – обочины на проспекте Московском, улицах Шолохова, Красных Партизан, Транспортной и 1 Мая.