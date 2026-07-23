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Общество

Учения с Китаем: Красный Крест переходит от меморандума к совместной работе в поле

2026, 23 июля 14:51
Учения с Китаем: Красный Крест переходит от меморандума к совместной работе в поле
Источник фото

Совместные учения Красного Креста России и Китая, прошедшие в июле, стали очередным шагом в выстраивании системного партнёрства между организациями.

В 2024 году стороны подписали меморандум о сотрудничестве, а в 2025-м провели конференцию по перспективам гуманитарного взаимодействия — теперь договорённости перешли в практическую плоскость.

«Общество Красного Креста Китая рассматривает эти учения как отправную точку для того, чтобы сделать такие тренировки регулярными. Планируем углублять сотрудничество в подготовке к чрезвычайным ситуациям, ликвидации последствий стихийных бедствий, а также в обменах руководством, молодёжных программах и работе региональных отделений», — рассказал вице-президент Общества Красного Креста Китая Бянь Сяо.

«Такой формат сотрудничества важен не только на уровне центральных структур. Когда они отрабатывают совместные действия с зарубежными партнёрами, рождается методическая база, которая со временем доходит и до региональных отделений. Для Брянской области любые наработки по координации и взаимодействию представляют практический интерес», — подчеркнул член брянского президиума Красного Креста Дмитрий Корнилов.

Источник информации: сайт КП-Брянск

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