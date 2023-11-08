Брянских стримеров осудили за истязание

Брянских стримеров получили сроки за истязание жителя Ярославля. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

В законную силу вступил приговор в отношении двух стримеров из Брянска, 2000 и 2001 года рождения. Советский районный суд отправил их в колонию на 3 года 10 месяцев и 3 года 7 месяцев.

В апреле — мае 2020 года молодые люди совершали в отношении жителя Ярославля насильственного характера, причиняя ему психические страдания. Издевательства они снимали на видео и демонстрировали в прямом эфире на видеохостинге. За это сообщники получали деньги от зрителей.

Осужденные с адвокатом обжаловали приговор. Но Брянский областной суд оставил жалобы без удовлетворения.