По версии следствия, в 2022 году действующий адвокат обещал предпринимателю, которого защищал по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов, передавать взятки заместителю начальника УМВД России по городу Брянску за покровительство его бизнесу. Фигурант требовал 600 тысяч рублей ежемесячно.

Бывшего брянского адвоката ждёт суд по обвинению во взяточничестве. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Строить и жить Как федеральная поддержка способствует развитию региона. На прошлой неделе состоялась встреча губернатора Смоленской области с заместителем Председателя Правительства РФ Маратом Хуснуллиным, в ходе которой стороны обсудили ход реализации на Смоленщине нацпроектов, федеральных программ и региональных инициатив. Одной из ключевых тем встречи стало жилищное строительство. «По темпам ввода жилья мы превышаем на 5% аналогичные показатели прошлого года. Хорошую динамику демонстрирует

Памяти Героя В военной академии вой­сковой ПВО прошёл митинг, посвящённый памяти Героя России старшего лейтенанта Артёма Иванова. Участие в мероприятии принял губернатор Василий Анохин. «Артём Иванов окончил академию в 2013 году. Он был мужественным и честным человеком, грамотным командиром – настоящим русским офицером. Не каждый готов пожертвовать собой – принять на себя огонь противника, чтобы обеспечить выполнение боевых задач и спасти своих боевых товарищей», – рассказал

Будьте здоровы! На прошлой неделе состоялось важное событие для жителей густонаселённого микрорайона Королёвка в Смоленске. Здесь открыли поликлинику, причём произошло это на год раньше планируемого срока. А презентация медучреждения была проведена на самом высоком уровне. О созданных для врачей и пациентов условиях губернатор Василий Анохин рассказал заместителю Председателя Правительства РФ Татьяне Голиковой и министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко во время работы форума «Здоровое общество». Это площадка,