Брянскую чиновницу осудили за превышении должностных полномочий и служебный подлог. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о превышении должностных полномочий и служебном подлоге. Приговор выслушала 53-летняя жительница Стародубского района.

Женщина руководила Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Стародубского муниципального округа. Весной прошлого года женщина незаконно подготовила договор о предоставлении земельного участка в аренду одному из жителей Стародуба. При этом победителем торгов он не был.

А в ноябре 2023 года, желая скрыть свою некомпетентность, обвиняемая изготовила соглашение о расторжении договора аренды. Она собственноручно поставила подпись за другое лицо и направила документ в Россреестр на регистрацию.

Суд приговорил виновную к условному лишению свободы. Решение не вступило в законную силу.