Брянскую пенсионерку подозревают в краже денег с чужой карты

Пенсионерку из Брянск подозревают в хищении 20 тысяч рублей с чужой карты. Об этом рассказали в региональном УМВД.

В полицию областного центра обратился 25-летний житель Бежицкого района. Молодой человек рассказал, что потерял свою банковскую карту. Но когда он обнаружил пропажу и заблокировал её, со счета уже пропали деньги.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к краже причастна ранее несудимая 60-летняя жительница города. С карты потерпевшего она оплатила покупки в магазинах более чем на 19 900 рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемой грозит до пяти лет колонии.