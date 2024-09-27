Бывшего адвоката суд отправил в колонию за мошенничество

Бывшего адвоката суд отправил в колонию на четыре года за обман клиентов. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о мошенничестве. На скамье подсудимых оказался 46-летний бывший адвокат.

В 2021–2022 годах фигурант потребовал у подзащитной 300 тысяч рублей якобы для решения вопроса о назначении условного лишения свободы. Деньги он присвоил. Суд отправил женщину в колонию. Позже супруг осужденной передал адвокату ещё 270 тысяч рублей якобы для решения вопроса об отсрочке и улучшения условий отбывания наказания.

А в марте 2023 года адвокат убедил жительницу Брянска, обратившуюся за помощью в подготовке заявления о признании сына недееспособным, передать ему 62 тысячи рублей. Деньги якобы нужны были для передачи должностным лицам за принятие положительного решения.

Суд приговорил виновного к четырём годам в колонии общего режима. Решение не вступило в законную силу.