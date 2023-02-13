Бывшего брянского полицейского осудили за пьяное ДТП и взятку коллегам

Бывшего инспектора ДПС осудили за аварию с пострадавшими, совершенную в пьяном виде, а также за попытку откупиться от коллег. Об этом сообщили в следственном комитете по Брянской области.

Суд Брянска рассмотрел уголовное дело о пьяном ДТП с четырьмя пострадавшими и даче взятки полицейскому. на скамье подсудимых оказался 36-летний бывший сотрудник ДПС.

Ночью 26 марта прошлого года пьяный мужчина за рулём Skoda Octavia выехал на полосу встречного движения. Иномарка столкнулась с Lada Granta. Водитель и три пассажира отечественной легковушки получили тяжелые травмы.

После возбуждения уголовного дела, фигурант предложил 150 тысяч рублей следователю за невозбуждение уголовного дела. Передача взятки прошла под контролем сотрудников ФСБ России. Мужчину задержали с поличным.

Суд приговорил виновного к четырем с половиной годам в колонии общего режима. На два с половиной года мужчина лишен водительских прав. Приговор не вступил в законную силу.