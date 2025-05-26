Бывшего менеджера брянской фирмы задержали по подозрению в крупном мошенничестве

Бывшего менеджера брянской фирмы задержали по подозрению в мошенничестве на почти пять миллионов рублей. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянские следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве. В преступлении подозревают бывшего сотрудника общества с ограниченной ответственностью.

По версии следствия, с января 2021 года по декабрь 2023 года бывший менеджер по продажам, используя подложные документы, получил от индивидуальных предпринимателей за поставленную продукцию, более 4,7 млн рублей. Преступление выявили оперативники полиции.

Подозреваемого суд заключил под стражу. По уголовному делу правоохранители проводят следственные и процессуальные действия, а также ищут соучастников преступления.