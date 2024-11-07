Бывшего начальника брянского подразделения «РЖД» осудили за взятки

Бывшего начальника Брянской дистанции электроснабжения подразделения «РЖД» суд отправил в колонию за получение взятки. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Советский районный суд Брянска рассмотрел уголовное дело о о получении взятки в особо крупном размере. Приговор выслушал бывший начальник Брянской дистанции электроснабжения структурного подразделения Московской дирекции по энергообеспечению структурного подразделения Трансэнерго — филиала ОАО «РЖД».

В 2016–2017 годах мужчина получил от директора московской коммерческой организации переводы на 1 млн 140 тысяч рублей. За деньги фигурант должен был организовать установку систем освещения на платформах и станциях в Брянской и Калужской областях силами подчинённых ему работников и с использованием техники ОАО «РЖД» без заключения договора.

Суд приговорил виновного к четырём годам в колонии строгого режима и штрафу в 1,1 млн рублей. Сумму взятки также конфисковали в доход государства. Приговор не вступил в законную силу.