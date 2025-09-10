Бывшего полицейского из Севска обвинили в фальсификации доказательств и сбыте наркотиков

Бывшего полицейского из Севска обвинили в фальсификации доказательств по уголовному делу и сбыте наркотиков. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Севский районный суд рассмотрит уголовное дело о превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и незаконном сбыте наркотиков. Приговор выслушает 32-летний бывший оперуполномоченный группы по контролю за оборотом наркотиков отдела полиции «Севский».

По версии следствия, в сентябре 2024 года обвиняемый решил улучшить показатели служебной деятельности, чтобы получить поощрение от руководства. Под видом проведения оперативно-розыскного мероприятия он незаконно сбыл двум гражданам наркотики. Полицейский задокументировал факт употребления ими запрещённых веществ, сфальсифицировав доказательства. Материалы он предоставил в орган дознания для возбуждения уголовного дела по факту содержание наркопритона.

Противоправные действия выявила прокуратура Севского района.