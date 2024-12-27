Бывшего руководителя брянского муниципального предприятия ждёт суд

Бывший руководитель брянского муниципального предприятия, пять лет находившегося в розыске по делу о получении взяток, предстанет перед судом. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Володарский районный суд Брянска рассмотрит уголовное дело о получении взятки. В преступлении обвиняют 70-летнего бывшего руководителя муниципального предприятия «Жилкомсервис».

По версии следователей, с декабря 2017 года по февраль 2019 года фигурант получил более 200 тысяч рублей за трудоустройство граждан в организацию и за выделение торговых мест предпринимателям. От правоохранительных органов мужчина скрылся и был находился в розыске с ноября 2019 года. В начале декабря полицейские задержали фигуранта в другом регионе.