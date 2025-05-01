Бывшего замдиректора брянского департамента здравоохранения суд приговорил к колонии

Бывшего замдиректора брянского департамента здравоохранения суд приговорил к пяти годам колонии за получение взятки. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере. На скамье подсудимых оказалась бывшая заместитель директора регионального департамента здравоохранения.

С сентября 2021 года по декабрь 2022 года женщина получила через посредника от представителей двух коммерческих фармацевтических организаций более 3,8 млн рублей. За деньги она способствовала заключению договоров на поставку лекарственных препаратов в лечебные учреждения региона и их оплату.

Преступление выявлено сотрудниками МВД и ФСБ. Суд приговорил виновную к пяти годам в колонии общего режима. Решение не вступило в законную силу.