Бывшие сотрудники брянской фирмы выслушали приговор за хищение 4,9 млн рублей

Бывшие менеджер по продажам и бухгалтер брянской фирмы выслушали приговор за хищение 4,9 млн рублей. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Фокинский районный суд города Брянска вынес приговор по уголовному делу о мошенничестве. На скамье подсудимых оказались 40-летняя и 41-летний жители областного центра.

С февраля 2021 года по декабрь 2023 года менеджер по продажам ООО «БМПК» по договоренности с бухгалтером не внёс в кассу свыше 4,9 млн рублей, полученных за реализацию продукции ООО «Царь-Мясо». Женщина вносила ложные сведения в бухгалтерскую отчетность о якобы поступивших на счёт деньгах.

Подсудимая частично возместила ущерб, вернув 2,5 млн рублей. Суд приговорил её к условному наказание.

Мужчина проведёт два с половиной года в колониях. Приговор не вступил в законную силу.