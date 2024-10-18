Бывшие руководители брянского подразделения РЖД выслушали приговор по делу о взятках на 5,5 млн рублей. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о получении взяток и коммерческий подкуп. На скамье подсудимых оказались бывший начальник Брянского отдела материально-технического обеспечения Московской дирекции снабжения – филиала ОАО «РЖД» и его заместитель.

С 2010 по 2023 год фигуранты через подчиненного сотрудника получали от представителя коммерческой организации деньги за ускорение процесса доставки запчастей железнодорожной техники и совершение других действий в ущерб интересам ОАО «РЖД». Они получили свыше 5,5 млн рублей.

Суд приговорил каждого из виновных к восьми с половиной годам в исправительной колонии строгого режима и 6 млн рублей штрафа. Также с осужденных в доход государства взыскали 5 млн 513 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу.