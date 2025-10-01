Бывший глава администрации Комаричского района предстанет перед судом по обвинению в превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянский суд рассмотрит уголовное дело о превышении должностных полномочий. Приговор выслушает бывший глава администрации Комаричского муниципального района.

По версии правоохранителей, в декабре 2023 года чиновник подписал разрешение на строительство складских помещений на землях сельскохозяйственного назначения. Из-за этого с января 2024 года по апрель 2024 года застройщик провёл земельные работы. Он снял плодородный слой почвы, причинив вред объекту охраны окружающей среды.