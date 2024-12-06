Бывший глава Выгоничской поселковой администрации выслушал приговор о злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о злоупотреблении служебным положением. Приговор выслушал бывший главы Выгоничской поселковой администрации.

В 2023 году чиновник без торгов и без законных оснований передал по заниженной стоимости в собственность юридического лица 1613 квадратных метров земли. Участок значительно превышал площадь расположенных на нём линейных объектов электроэнергетики и трубопроводного транспорта, принадлежащих предпринимателю. А гендиректором фирмы является родственница фигуранта, а ранее был он. За участок заплатили чуть более 270 тысяч рублей при его рыночной стоимости в 2,7 млн рублей.

Суд приговорил виновного к условному лишению свободы. Земельный участок возвращен в собственность муниципального образования. Приговор в законную силу не вступил.