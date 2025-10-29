Бывший инженер по охране труда отправится в колонию за коммерческий подкуп

Бывший инженер по охране труда отправится в колонию за получение коммерческого подкупа от директора учебного центра. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд в Стародубе рассмотрел уголовное дело о получении коммерческого подкупа. На скамье подсудимых оказался 40-летний бывший инженер по охране труда организации.

С апреля 2020 года по ноябрь 2021 года фигурант получил от директора учебного центра дополнительного профобразования свыше 290 тысяч рублей за оформление и направление заявок для обучения работников фирмы. Суд отправил виновного в колонию на четыре года и два месяца. Решение не вступило в законную силу.